Prokurátori nás s manželkou popravili - aktuálny prípad a druhou témou je domáce násilie

Prvá časť nadpisu sa týka Česka. Viem že nemajú prokurátorov, ale štátnych zástupcov. Prípad praktický skončil oslobodením obžalovaných.

A/ Debata na pôde českého parlamentu

1/ SEMINÁŘ: SPRAVEDLNOST A VYMAHATELNOST PRÁVA - ŽIJEME V PRÁVNÍM STÁTĚ? Konal sa 07.09.2020 na a podľa príspevkov je situácia vážna. V zdrojoch je odkaz na seminár a debata v článkoch a tiež na youtube : http://www.voxpopuli.sk/files/1565NmQ.pdf

2/ Prokurátori nás s manželkou popravili

Bývalý premiér Česka Peter Nečas spolu s manželkou boli cca 8 rokov trestne stíhaný. Aktualne ich súd právoplatne v podstate oslobodil. Rozhovor s expremierom je na adrese….https://youtu.be/GNUDr_0Hskg

B/ Domáce násilie -- aké riešenia máme na Slovensku.

Našla som 2 advokátky ktoré hovoria aj o domácom násilí a vyjadrujú sa aj k násiliu na mužoch.

a/ Češka Judr.Daniela Kovářová pravdepodobne budúca kandidátka na prezidentku. Češi sú naši “ bratia”, takže im veľmi prajem, aby si vybrali práve ju. Zdroj: https://danielakovarova.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=750712

b/ Slovenka JUDr. Jitka Hasíková zdroj https://obhajca.com/blog/

Napriek tomu, že v právnických profesiách na Slovensku máme veľa špičkových odborníkov a tiež, že dnes platí spravodlivosť v súdnictve vraj pre všetkých, je veľká skupina ľudí ktorá má pochybnosti. Takže domáce násilie -aktuálne na Slovensku. Ako je to v skutočnosti ? - jeden príklad

Skutkové okolností prípadu :. Rozsudok v mene Slovenskej republiky --- Trest 8 rokov

1/ Obvinený silno udrel poškodenú do ramena pošmykla sa mu ruka a zasiahol prsnik , v Rozsudku je iný popis skutku, je v neprospech obvineného a nezhoduje sa s tým ako poškodená vypovedala pred vyšetrovateľom a vo výpovedi pred sudcom. V trestnej veci veci boli pojednávania v tomto poradí:

a/ Dohoda o vine a treste - žalovaný, nesúhlasil s dohodou

b/ 2x žiadosť o prepustenie z väzby,

c/ 7 hlavných pojednávaní

V skutkových okolnostiach prípadu, sa nepreukázala po 9 mesiacoch a 10 jednaniach žiadna zmena od znenia obžaloby . Rozsudok je totožný s obžalobou ani bodka sa nezmenila. Uplatnilo sa ….. /ctrl C + ctrl V/

2/ Strčil do poškodenej následkom čoho spadla a zlomila si zápästie. Pred súdom poškodená vypovedala že konflikt sa stal v roku 2008 a ona nemôže na 100 % potvrdiť že či obvinený naozaj do nej strčil.

3/ Kričal na poškodenú, urážal a vulgárne jej nadával. V rozsudku boli napísané tie isté vulgárne slová ako pi.a, ku.va, sviňa 23 krát. Ale nedozviete sa koľkokrát ich napísal alebo povedal obvinený bolo to - 5- krát za 12 rokov? Viac alebo menej?

- Kričal :

Väčšinou ten krik nemal vyššiu intenzitu ako, keď pán sudca viackrát kričal na poškodenú počas pojednávania.V jednom prípade sudca prestal kričať až, keď sa poškodená spýtala či je obžalovaná alebo poškodená. Dôvodom kriku v súdnej sieni bolo napríklad zisťovanie či poškodená má závrate a čo je ich príčinou.

V rozsudku je krik popísaný na strane 11 ako………. " na výzvu samosudcu"

Rozdielny a skreslený popis skutkových okolností sa viackrát opakuje. Akákoľvek pozitivna zmienka v prospech obžalovaného bola vynechaná

4/ Stanovisko advokátky ex offo k prípadu, pán sudca, nespomenul ani jedným slovom v Rozsudku,............... ktorý má 25 strán.

5/ sms správy z roku 2016

6/ rozbité dvere

7/ Viedol neusporiadaný život. Pacient bol dlhodobo liečený na psychiatrii a závislý na liekoch, to bol dôvod jeho protiprávneho konania. V tejto súvislosti by som chcela upozorniť na článok na " www. aktuality.sk: Horšie ako Vietnam, nehody aj zbrane. Ako Američanov potichu zabíjajú lieky". Poškodená podala trestné oznámenie, lebo dúfala, že obvinenému bude nariadené ochranné liečenie. Ak mu bude liečenie poskytnuté po 8 rokoch asi je to stále v medziach zákona a poškodená sa nemá čo sťažovať

8/ ako nepodstatnú súd označil výpoveď jedinej svedkyne, ktorá okrem poškodenej vypovedala pred súdom. Asi preto že vypovedala v prospech obvineného

9/ Sudca neuznal záruku 5 dôveryhodných osôb viď § 4 a 5 Z.z. 301/2005. Dôvody prečo -- nie sú pravdivé. Vyjadrenie poškodenej a obžalovaného ku znaleckým posudkom nie sú uvedené, ako aj všetko ostatné čo hovorí v prospech obvineného.

10 / obvinený a poškodená po vzájomnej dohode žili v spoločnej domácnosti iba necelý jeden rok z posledných 5 rokov

Vyjadrenie doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc - forenzná psychologička ..viď zdroje

Hlavní problém v současnosti spočívá v rozlišování podob domácího násilí v praxi. Zatím převládá tendence k přeceňování lehčích případů a k podceňování závažných případů domácího násilí. Nedůvodná kriminalizace a s ní spojené postupy prověřování působí jako tlak na údajného pachatele i údajnou oběť a paradoxně mohou oba aktéry nabudit k prohloubení konfliktů ve vztahu. Stres a frustrace tak zvyšují i možnost horké agrese. Tendenci k přeceňování lehkých kaus domácího násilí tedy není vhodné brát na lehkou váhu. Podrobnejšie informácie sú v zdrojoch.

11/ Chcem poukázať na výšku trestov za rok 2019 s klasifikáciou “Domáce násilie”. Informácie mám z www. stránky Ministerstva spravodlivosti. Trest uložený obžalovanému je v porovnaní so zverejnenými prípadmi neprimerane prísny. Tak vysoký trest ako obvinený v tomto prípade - 8 rokov žiadny z odsúdených nedostal. Napriek oveľa závažnejším skutkovým okolnostiam,

Tieto rozsudky za rok 2019 vám počítač pravdepodobne vyhodí ak zadáte do vyhľadávača na stránke ministerstva ………. § 208 týranie



Spolu je to 15 rozsudkov so skutkovými okolnosťami “Domáce násilie” za rok 2019 V priemere je to nepodmienečne 2,7 roka na 1 odsúdeného.

Veľa stíhaní skončí v priestupkovom konaní, teda pokutou, bez závažnejších následkov pre páchateľa. V roku 2016 bolo v SR vyhodnotených 3 194 priestupkov proti občianskemu spolunažívaniu spáchanému na blízkej á zverenej osobe (podľa §49 e) Zákona č. 379/1990

zdroj: SÚHRNNÁ SPRÁVA O STAVE RODOVEJ ROVNOSTI NA SLOVENSKU ZA ROK 2017 NÁSILIE NA ŽENÁCH A DOMÁCE NÁSILIE strana 32 a 33



Údaje ktoré sa mi podarilo zistiť z verejných zdrojov: Zhrnutie:

12/ Pre dlhodobého psychiatrického pacienta vo väzbe dlhšie ako 1 rok, má odsúdenie na trest 8 rokov devastačné účinky. Neuvedomuje si že spravodlivosť na Slovensku existuje pre všetkých a má pochybnosti, že odvolanie môže byť úspešné.

Oprávnene každý právnik povie, že pokiaľ nepozná celý spis nemôže sa zodpovedne vyjadriť. Doplním, že nestačí poznať rozsudok a tiež uznávam, že to čo píšem je iba pohľad poškodenej a obvineného.

Krajský súd v podobnom prípade ako popisujem rozhodol o oslobodení obvineného. V susednom kraji za totožný skutok súd uložil obvinenému 8 rokov. Obidva prípady sú rok 2020 a ten oslobodzujúci rozsudok má omnoho vážnejšie skutkové okolnosti. Flexibilita teda dnes existuje a sudca si ju v rozsudkoch dokáže obhájiť. ale aby voliči pochopili, že SPRAVODLIVOSŤ PLATÍ PRE VŠETKÝCH, je potrebné to vysvetliť aj voličom, zvlášť tie politické strany čo majú v názvoch: Za ľudí, Obyčajný ľudia, Sme rodina, ĽSNS

C/ Flexibilita o ktorej hovoril pán Juraj Šeliga.

Súdy rozhodujú podľa zákonov NR SR . Členovia ústavnoprávneho výboru by mali vedieť aké tresty má napríklad Česko, Rakúsko atď. Ak sú tie naše mimo normu, mali by voličom vysvetliť odborne prečo?

Trestný čin “Domáce násilie” Trestný zákon - výška trestu

Členovia ústavnoprávneho výboru NR SR

